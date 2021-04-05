На границе Литвы и Беларуси еще стоят больше 800 тягачей

По сравнению с данными за 4 апреля, очереди сократились на треть. По данным представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, в понедельник, в 14 ч. в Медининкай въезда в Литву ждали 230 тягачей, в Лаворишкес – 190, в Шальчининкай – 120, а в Райгардасе – 200. На выезде из Литвы в Медининкай стояли 100, в Шальчининкай – 22, в Лаворишкес и Райгардасе очередей нет.
По словам Мишутиса, на въезде в Беларусь через КПП Медининкай и Шальчининкай придется стоять около 4 часов.
По словам представителя СОГГ, очереди тягачей на границе понемногу сокращаются, однако работа в нормальный ритм еще не вошла.
"Очень медленно, но уменьшаются очереди, поток остается большим", – сказал Мишутис.
Очереди на границе образовались в конце марта из-за сбоя в таможенной системе. Работа системы была восстановлена, но пока в режиме испытания.
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