На газовой бирже GET Baltic за октябрь реализовано больше сделок чем за аналогичный прошлый период

"Изоляция финского рынка из-за ограничения работы газопровода Balticconnector привела к разнице средних цен более чем на 10 евро за мегаватт, по сравнению с рынками стран Балтии со второй половины октября. В настоящее время поставки финского газа обеспечиваются через СПГ- терминал Inkoo. Этот случай показал, какое принципиальное значение в регионе имеет инфраструктура, обеспечивающая безопасность поставок газа, соединяющая рынки и позволяющая формировать лучшие цены на газ", – заявила в пресс-релизе руководитель GET Baltic Гедре Курме.
Как сообщили на бирже природного газа, объемы продаж газа сохраняют стабильную тенденцию и уже третий месяц подряд превышают отметку в 600 гигаватт-часов (ГВтч). В октябре торговый объем достиг 624 ГВтч природного газа (в октябре 2022 года – 678 ГВтч). Наибольшее количество газа было приобретено на литовской торговой площадке – 273 ГВтч (44% от общего объема), на совместной латвийско-эстонской торговой площадке – 111 ГВтч (18%) и в Финляндии – 241 ГВтч (38%).
Между тем цены по отдельным сделкам в октябре, как сообщается, колебались от 30 до 80 евро за мегаватт-час. В среднем на рынке дневных операций газ стоил 51,06 евро/МВтч – на 21% дороже, чем в сентябре. Наибольший скачок цены на газ отмечался в Финляндии, где она достигла 55,53 евро/МВтч (на 30%), на литовской торговой площадке BGSI она составила 48,21 евро/МВтч (на 17%), а на совместной латвийско-эстонской торговой площадке – 45,58 евро /МВтч (на 8%).