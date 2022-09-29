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Еще дна утечка обнаружена на подводных газопроводах, проложенных через Балтийское море из России в Европу, сообщила в четверг Служба береговой охраны Швеции. Ранее на этой неделе сообщалось о нескольких взрывах на газопроводах, что вызвало большую утечку газа, подозревают саботаж.
На газопроводах Nord Stream в Балтийском море обнаружена четвертая утечка
© AP / Scanpix

"Есть две утечки в шведской зоне и две утечки в датской зоне", – сказал представитель Службы береговой охраны Швеции. Ранее на это неделе сообщалось о трех утечках на газопроводах Nord Stream.

По словам представителя службы, две утечки в зоне Швеции находятся "близко друг от друга".

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