На газопроводах Nord Stream в Балтийском море обнаружена четвертая утечка

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Еще дна утечка обнаружена на подводных газопроводах, проложенных через Балтийское море из России в Европу, сообщила в четверг Служба береговой охраны Швеции. Ранее на этой неделе сообщалось о нескольких взрывах на газопроводах, что вызвало большую утечку газа, подозревают саботаж.
"Есть две утечки в шведской зоне и две утечки в датской зоне", – сказал представитель Службы береговой охраны Швеции. Ранее на это неделе сообщалось о трех утечках на газопроводах Nord Stream.
По словам представителя службы, две утечки в зоне Швеции находятся "близко друг от друга".
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