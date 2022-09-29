На газопроводах Nord Stream в Балтийском море обнаружена четвертая утечка

"Есть две утечки в шведской зоне и две утечки в датской зоне", – сказал представитель Службы береговой охраны Швеции. Ранее на это неделе сообщалось о трех утечках на газопроводах Nord Stream.

По словам представителя службы, две утечки в зоне Швеции находятся "близко друг от друга".