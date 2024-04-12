На электросамокатах Bolt появились шлемы

Шлемы пристегнуты специальными ремешками многоразового использования. Перед тем как поехать, водитель должен надеть шлем, в конце поездки его надо закрепить на электросамокате.
По словам представителя компании Bolt Игнаса Кизелявичюса, так пытаются оценить новшество, которое готовит парламент и реакцию клиентов.
"За последние несколько лет мы раздали несколько тысяч шлемов, но не заметили, чтобы их использование стало популярным среди водителей электросамокатов. Этот пилотный проект позволит оценить, меняются ли тенденции.
Не надо забывать о том, что и сейчас несовершеннолетние должны использовать шлемы, когда ездят на велосипедах, электросамокатах или электрических велосипедах, остальные обязаны их использовать, если едут по проезжей части. Это действующие правила, но мы видим, что водители не спешат их выполнять", – сказал представитель Bolt.
"Если парламент примет закон об обязательном использовании шлемов, то водители будут наказаны за его неиспользование, как сейчас бывают наказаны за езду без шлема по проезжей части - штраф составляет 20–40 евро. Если ездить и платить штрафы, то на поездке на электросамокате не сэкономишь, ведь штраф составляет стоимость почти половины бака горючего", – сказал Кизелявичюс.