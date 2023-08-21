21 августа 2023 г. 15:56

На дорогах Литвы в ближайшие недели можно будет увидеть исторические автомобили

 
ru.DELFI.lt
Istorinių automobilių ralis / Dariaus Kibirkščio ir Algimanto Brazaičio nuotr.
Istorinių automobilių ralis / Dariaus Kibirkščio ir Algimanto Brazaičio nuotr.
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В субботу, 2 сентября, публичное учреждение Saugus ratas проведет традиционное ралли исторических автомобилей, участники которого смогут полюбоваться южными, юго-восточными районами Литвы. Ежегодно ралли проводят на новом месте.

В этом году ралли Vilduja istorinių automobilių ralis 2 сентября, в 9 ч. начнется в Тракае. Маршрут будет пролегать через Ропейское лесничество, Онушкис, Пивашюнай, Варену, Эйшишкес, дальше - через Шальчининкай. Финиш намечен в Яшунском поместье. Общая протяженность маршрута - 200 км.

"Такой маршрут был выбран, чтобы показать себе и участникам, что в публичном пространстве юго-восточный регион страны представляют однобоко, обычно как поле межэтнического напряжения, - сказал глава Saugus ratas и инициатор ралли Валдас-Юозас Вилунас. - На самом деле жители региона гордятся многокультурной составляющей, различными религиозными общинами и историческими, культурными памятниками. Они считают, что владение большинством жителей всеми основными языками в регионе - это достоинство, а не недостаток".

Участники ралли разделят на две группы - Oldtimer (произведенные до 80-ых) и Youngtimer (до 1990 г.).

Регистрация на участие в ралли еще открыта.

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