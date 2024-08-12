2024.08.12 15:02

На цифровизацию литовского бизнеса – инвестиции в размере 1 млн евро

 
можно подать заявку
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Министерство экономики и инноваций (МЭИ) объявило о приглашении в размере 1 млн евро для предприятий, желающих приобрести услуги в области цифровизации и технологий. Подать заявку могут микро-, малые и средние предприятия (МСП).

„Сфера цифровизации для Литвы особенно важна, на это выделяется около 2 проц. ВВП страны. В целях достижения быстрого прогресса и повышения уровня цифровизации бизнеса нашей страны мы открываем возможность компаниям получать финансирование для консультаций и проведения цифровых аудитов в сферах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и кибербезопасности“, – цитируются слова министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По данным МЭИ, благодаря этому приглашению 500 тыс. евро будет выделено МСП как в столице, так и в центральном и западном регионах Литвы. Максимально возможная сумма, выделяемая на проект – 6 тыс. евро.

Мера „Цифровые чеки МСП“ реализуется за счет средств инвестиционной программы фондов Евросоюза на 2021-2027 гг., говорится в пресс-релизе.

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