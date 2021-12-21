На АЗС крупнейших сетей перед праздниками подорожало горючее

С первых дней декабря, когда цены на сырье снизились на 8,4%, стали снижаться цены оптовые цены Orlen Lietuva – на A95 бензин - на 7,5%, на дизельное топливо – на 3,5%. Об этом свидетельствуют данные Pricer.lt.

По данным Pricer.lt, самым дешевым бензин 95А, дизельное топливо и газ в декабре были на АЗС Jozita.

Самое дорогое горючее было на Viada и Circle K. Что касается разницы в качестве горючего, то надо помнить, что его все покупают на заводе Orlen Lietuva".

По данным Pricer.lt, 16 декабря самый дорогой бензин A95 марки был на Viadа – 1,519 евро. На АЗС Circle K он стоил 1,516, на Neste –1,489, а на Jozitа – 1,34 евро. Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином составляет – 17,9 евро или 13,36%.

Примерно также обстоят дела и с ценами на дизельное топливо. Самое дорогое дизельное топливо - на Jozitа – 1,240, а самое дорогое - на Viada и Ecoil – 1,419 евро, на Circle K - 1,416, Neste – 1,389. Разница между самой низкой и самой высокой ценой составила 17,9 евро или 14,44%.

Самым дешевым газ для автомобилей также был на АЗС Jozita - 0,68, на втором месте АЗС Skulas - 0,709, далее идет Orlen Lietuva - 0,725, самым дорогим газ был на Viada – 0,799 евро. Разница между самым дорогим и самым дешевым газом составляет 11,9 центов или 17,5%.