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АП "Литовская дирекция автомобильных дорог" планирует реконструкцию моста через Круну на автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда, поэтому для сохранения гармоничного движения было принято решение построить временный мост.
Krunos tiltas
Krunos tiltas
© LAKD nuotr.

Временный мост спроектируют до начала 2024 г. Стоимость проекта - 87 300 евро. Когда будет подготовлен проект нового моста, ЛДАД начнет поиски подрядчика для строительства временного моста и реконструкции старого. Реконструкцию планируют начать в 2024 году.

Планируется, что временный мост будет двухполосным - по одной полосе в каждом направлении. Во время реконструкции моста движение из Вильнюса в Каунас направят по временному сооружению, а из Каунаса в Вильнюс - по одной полосе старого моста. Благодаря этому на самой оживленной магистрали будет обеспечено нормальное движение, снизится вероятность заторов.

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