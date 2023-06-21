На аукционе за 5,3 млн евро проданы помещения бывшей столичной больницы

По данным Turto bankas, два здания площадью 1500 кв. метров и земельный участок площадью 0,66 га на улице Жолино приобрело юридическое лицо, информация о котором будет опубликована после заключения сделки.

"Данный объект находится в районе интенсивной застройки и одновременно в очень озелененной части города, рядом располагается Павильнисский региональный парк, а с улицы Жолино можно попасть на Сапегинскую познавательную тропу. Стратегически привлекательное место может подойти для реализации эксклюзивного жилищного проекта или строительства оздоровительно-лечебного комплекса", — сказала директор Отдела продаж Turto bankas Гуода Гураускайте.