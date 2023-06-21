На аукционе за 5,3 млн евро проданы помещения бывшей столичной больницы

По данным Turto bankas, два здания площадью 1500 кв. метров и земельный участок площадью 0,66 га на улице Жолино приобрело юридическое лицо, информация о котором будет опубликована после заключения сделки.
"Данный объект находится в районе интенсивной застройки и одновременно в очень озелененной части города, рядом располагается Павильнисский региональный парк, а с улицы Жолино можно попасть на Сапегинскую познавательную тропу. Стратегически привлекательное место может подойти для реализации эксклюзивного жилищного проекта или строительства оздоровительно-лечебного комплекса", — сказала директор Отдела продаж Turto bankas Гуода Гураускайте.
Вырученные на аукционе средства планируется направить Детской больнице клиники Сантарос Вильнюсского университета, говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что в ближайшее время Turto bankas выведет на рынок больше объектов. На одной из старейших улиц Старого города Вильнюса за 1,071 млн евро продаются помещения в историческом здании Vaistinės (Аптеки).
Также будет выставлена на продажу территория бывшей части противовоздушной обороны советской армии, земельный участок общей площадью 20 гектаров в Кальненай, в Вильнюсе. Стартовая цена участка 15 млн евро.
Также будет объявлен повторный аукцион по продаже помещений с частью земли возле Кафедральной площади, на улице Жигиманто Ляуксмино 4. Turto bankas перенял это имущество у Вильнюсской территориальной больничной кассы. Общая площадь помещений более 700 кв. м., говорится в пресс-релизе Turto bankas.