Сейчас в здании действует Nesė Pramogų bankas, помещения арендует казино, ночной клуб, компании, предоставляющие услуги проживания и администрирования. Новый владелец здания получит все договоры об аренде.
Сейчас в аренду сдано 92% помещений. Напомним, что на 1-2 этажах действует казино, ресторан на ~70 мест (2 этаж), пространство lounge для встреч (2 этаж), концертный зал на 700-800 мест (3-4 этажи), гостевой дом (мансарда) – 8 номеров, офисы (мансарда) – 12 кабинетов и конференц-зал, танцевальный клуб (подвал). Рядом со зданием есть стоянка для машин (~35 мест на верху и ~15 под землей).
В этом историческом здании действовал кинотеатр "Пяргале" (600 мест). Он был построен в 1951 году по улучшенному Джованни Риппа-Анджиолетто типовому проекту, с просторным интерьером в стиле неоклассицизм.
Здание было богато украшено снаружи и изнутри – открытый зал, галерея и закрытый кинозал – использовали искусственный мрамор, пилястры, лепнину из гипса, люстры.
После восстановления независимости здание кинотеатра "Пяргале" долго пустовало. В 2006 году в Вильнюсе открылся Nesė Pramogų bankas. Само здание до сих пор считают самым красивым зданием эпохи сталинизма в Вильнюсе.
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