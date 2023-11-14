Мясоперерабатывающее предприятие увольняет почти всех работников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
Индивидуальное предприятие Виталия Захажевского, занимающееся переработкой мяса и производством консерв, планирует уволить 19 работников.

Об этом Службе занятости сообщили 27 октября.

Согласно данным Регистра юридических лиц, предприятие действует в селе Палукниса Тракайского района с 1997 г. Владелица предприятия – Геноэфа Захажевская, директор – Виталий Захажевский.

На просьбу агентства ELTA прокомментировать причины увольнения представители компании отвечать отказались.

По данным "Содры" на 13 ноября индивидуальное предприятие В. Захажевского насчитывало 20 работников, средняя зарплата которых в сентябре составила 1248,97 евро (около 846 евро "на руки").

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Источник
ru.DELFI.lt
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