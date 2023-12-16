Мясные изделия в Литве по-прежнему дорожают: в следующем году появятся факторы, которые еще больше повлияют на цену

Мацкявичюс также напомнил, что кроме себестоимости и наценки производителя, в цене появляется и наценка продавца. Торговые сети с производителями также заключают договоры о поставках по конкретным ценам, договоры эти не меняются часто. Он сказал, что конечная стоимость товара все же зависит от торговых сетей.

"Мясо - один из самых стабильных продуктов, его подорожание зависит от цен на сырье. Рынок нашего сырья - ЕС , сама Литва не выращивает столько свинины, которой употребляет больше всего. Чем дальше, тем меньше мяса мы получаем. (...) Цены в этой отрасли сейчас отражают реальность", – сказал он Delfi, заметив, что весной цена не отражала реальность.

Согласно данным агенства, копченое мясо в ноябре подорожало на 1,7%, говядина и телятина – на 0,9%, индюшатина – на 0,9%, вареная колбаса, сосиски – на 0,9%.

"Ты не можешь играть так, например, сказать, что сегодня подниму цену, поскольку где-то не могу что-то купить. Всегда есть, где купить. Есть рынок, есть Польша, которая нас сильно ограничивает, мы между двумя пластами и пытаемся выжить, этот процесс выливается в рост цен, тенденции их снижения практически нет", – сказал глава ассоциации, заметив, что он не может гарантировать, как будут меняться цены.

По словам Мацкявичюса, все зависит от цен на сырье.

Он напомнил, что планируется повышение цен на упаковки для производителей и акциза на сжиженный газ, а это обусловит рост цен на продукцию.