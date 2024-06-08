МВФ оценил ситуацию в экономике Литвы: восстановление в этом году происходит быстрее, чем ожидалось

„Литовская экономика пережила период шока из-за высоких цен, ужесточения денежной политики, но сумела выстоять перед ковидом. Последние два года также оказали влияние. Мы считаем, что это лишь временная проблема, но экономика не вернется к тому росту, который был раньше“, - сказал журналистам в пятницу Б. Грасия.
„Сейчас вызовов больше, чем несколько лет назад. Мы особенно видим фрагментацию мира“, - добавил он.
Глава миссии МВФ подчеркнул, что в ближайшее десятилетие сильное влияние на экономический рост окажут демографические проблемы и рост расходов на пенсии, сектор здравоохранения и зеленую трансформацию.
По мнению МВФ, ценовой шок, вызванный пандемией и войной России против Украины, не помешал приближению литовской экономики к среднеевропейскому уровню. Анализ показал, что литовские экспортеры по-прежнему конкурентоспособны с точки зрения цен, а в последнее время они также увеличили экспорт сектора услуг с высокой добавленной стоимостью. Восстановление внешнего спроса должно стимулировать экспорт промышленных товаров во втором полугодии.
МВФ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в этом году на уровне 2,4 проц. по сравнению с апрельским прогнозом на уровне 2,2 проц., а в среднесрочной перспективе, по мнению МВФ, экономическое развитие страны должно стабилизироваться чуть выше 2 проц.
Как показал анализ фонда, быстрый рост реальной заработной платы и увеличение занятости будут стимулировать частное потребление, фонды Европейского союза (ЕС) будут стимулировать инвестиции государственного сектора, а внешний спрос должен последовательно укрепляться в течение оставшейся части года. Среднегодовая инфляция в Литве в этом году достигнет 1,2 проц. и будет ниже среднего показателя по еврозоне.
По мнению МВФ, положение фискальной политики способствовало значительному замедлению инфляции. Учитывая экономический цикл, в прошлом году по сравнению с 2022 годом структурный баланс государственного сектора улучшился. Это способствовало дальнейшему снижению уровня долга – уровень долга госсектора по сравнению с периодом пандемии снизился на 10 проц. пунктов.
По оценкам МВФ, фискальная политика в этом году будет несколько стимулирующей, учитывая экономический рост и сокращение разрыва в производстве. Прогнозируется, что дефицит госсектора Литвы может оказаться ниже предусмотренного законом о бюджете. По мнению МВФ, если доходов в бюджет будет собрано больше запланированного, их следует использовать для сокращения фискального дефицита наряду с экономией средств.
МВФ также оценил растущие потребности в увеличении финансирования национальной обороны и рост стоимости выплат по долгам. По мнению фонда, это усугубляет структурные долгосрочные вызовы государственных финансов, возникающие из-за старения населения и снижения рождаемости. В связи с этим эксперты МВФ рекомендуют реализовать план мер государственной финансовой политики, который также будет включать решения о дополнительных устойчивых источниках доходов.
По словам МВФ, Литва могла бы увеличить налоговые доходы, сохранив при этом конкурентоспособную налоговую среду. Соотношение налоговых доходов Литвы и ВВП значительно ниже, чем в среднем по ЕС – разница составляет около 9 проц. ВВП. В налоговой системе предлагается перейти к более сбалансированной модели, в которой большую роль будут играть налоги на имущество, капитал и экологические налоги.
МВФ рекомендует литовским лицам, принимающим решения, предпринять решительные шаги для повышения потенциала экономики. Подчеркивается, что реформа пенсионной системы должна быть ориентирована на устойчивость системы и создать стимулы для участия во второй и третьей ступени пенсионных накоплений, ограничивая при этом возможности досрочного выхода из второй ступени. Продолжающиеся реформы в сфере образования и здравоохранения позволили сделать шаг вперед, но необходимы дальнейшие амбициозные меры, например, в развитии профессионального образования.
Кроме того, по оценке МВФ, банковская система Литвы остается ликвидной и хорошо капитализированной, поэтому она должным образом подготовлена к отражению неожиданных потрясений. Прогнозируется, что уровень прибыльности банков хотя и снизится, но останется повышенным и значительно превысит средний показатель по еврозоне. При этом подчеркивается, что взнос солидарности банков не оказал негативного влияния на деятельность банков и не создал отрицательных стимулов. Однако МВФ отмечает, что взнос солидарности должен применяться временно, а не превращаться в новый постоянный инструмент налогообложения.
В ходе двухнедельной миссии была оценена экономическая ситуация в стране, проанализированы перспективы государственных финансов, уделено внимание конкурентоспособности экономики, ситуации в энергетическом секторе и программе реформ.