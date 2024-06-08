МВФ оценил ситуацию в экономике Литвы: восстановление в этом году происходит быстрее, чем ожидалось

Кроме того, по оценке МВФ, банковская система Литвы остается ликвидной и хорошо капитализированной, поэтому она должным образом подготовлена ​​к отражению неожиданных потрясений. Прогнозируется, что уровень прибыльности банков хотя и снизится, но останется повышенным и значительно превысит средний показатель по еврозоне. При этом подчеркивается, что взнос солидарности банков не оказал негативного влияния на деятельность банков и не создал отрицательных стимулов. Однако МВФ отмечает, что взнос солидарности должен применяться временно, а не превращаться в новый постоянный инструмент налогообложения.