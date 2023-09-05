МВФ: экономика Литвы в этом году может сократиться на 1,4 %

В Банке Литвы отмечают, что прогноз МВФ был подготовлен еще до появления очень положительных данных по ВВП и рынку труда за второй квартал 2023 года.
В сообщении Центробанка указывается, что наибольшим риском для литовской экономики МВФ определяет сценарий, если инфляция в стране останется значительно выше среднего показателя по еврозоне в течение более длительного периода времени, поскольку это приведет к сокращению не только внутреннего, но и внешнего спроса из-за негативного влияния на конкурентоспособность.
Правда, в последнее время разница между инфляцией в Литве (6,4 проц. в августе) и в еврозоне (5,3 проц. в августе) сокращается, а цены в стране снижаются четвертый месяц подряд (-0,2 проц. в августе). Кроме того, поскольку экономика Литвы догоняет экономику других стран еврозоны, незначительное повышение инфляции в Литве является нормальной частью процесса конвергенции.
МВФ прогнозирует, что в 2023 году годовая инфляция в Литве должна снизиться с 6,4 проц. в августе до 4,1 проц. на конец года, а к концу 2024 года она должна составить 3 проц.
МВФ рекомендует постепенно ужесточать фискальную политику, как это предусмотрено в программе стабильности Литвы на 2023 год, и таким образом способствовать подавлению инфляции. Подчеркивается, что в этом году из-за меньшей, чем запланировано, потребности в компенсации затрат на электроэнергию, неизрасходованные средства должны быть направлены на сокращение дефицита бюджета.
В МВФ рассматривают одобренный Правительством пакет предложений по налоговым изменениям как шаг в положительном направлении, а также подчеркивают необходимость смещения налогового бремени с трудовых доходов на имущество и капитал, сокращения количества налоговых льгот и введения экологических налогов. По оценкам МВФ, это увеличит перераспределение доходов через госбюджет.
МВФ подчеркивает, что банковский сектор Литвы чрезвычайно устойчив благодаря большим резервам ликвидности и капитала, этому также способствует значительно возросшая прибыльность из-за необычных обстоятельств. Уровень цен на жилье стабилизируется, а их завышенность снижается. Подчеркивается, что в связи с ростом базовых ставок рост процентных ставок по кредитам представляет собой значительный риск для финансового сектора, поэтому важно внимательно следить за изменениями в этом секторе. МВФ также отмечает, что взносы солидарности банков должны быть временной мерой.
МВФ также положительно оценивает прогресс Литвы в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе увеличения ресурсов, выделяемых на надзор за финансовым сектором. По его оценке, необходимо продолжить укрепление системы управления рисками в финансовом секторе страны, в том числе в секторе криптоактивов.
Кроме того, МВФ подчеркивает, что экономика Литвы продолжает быть конкурентоспособной, несмотря на пережитый шок цен на энергоносители. Причинами этого являются тот факт, что в последнее десятилетие производительность росла быстрее, чем заработная плата, особенно в экспортном промышленном секторе, а также очень гибкий рынок труда, который позволяет экономике адаптироваться к потрясениям. МВФ также положительно оценивает одобренную в этом году реформу госслужбы, которая будет способствовать гибкости рынка труда и эффективности государственного сектора. Чтобы Литва продолжала повышать производительность и уровень жизни, МВФ подчеркивает важность проведения структурных реформ, особенно в сферах образования и здравоохранения.