МВФ: экономика Литвы в этом году может сократиться на 1,4 %

МВФ также положительно оценивает прогресс Литвы в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе увеличения ресурсов, выделяемых на надзор за финансовым сектором. По его оценке, необходимо продолжить укрепление системы управления рисками в финансовом секторе страны, в том числе в секторе криптоактивов.

Кроме того, МВФ подчеркивает, что экономика Литвы продолжает быть конкурентоспособной, несмотря на пережитый шок цен на энергоносители. Причинами этого являются тот факт, что в последнее десятилетие производительность росла быстрее, чем заработная плата, особенно в экспортном промышленном секторе, а также очень гибкий рынок труда, который позволяет экономике адаптироваться к потрясениям. МВФ также положительно оценивает одобренную в этом году реформу госслужбы, которая будет способствовать гибкости рынка труда и эффективности государственного сектора. Чтобы Литва продолжала повышать производительность и уровень жизни, МВФ подчеркивает важность проведения структурных реформ, особенно в сферах образования и здравоохранения.