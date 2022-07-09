Мужчину возмутило изменение тарифов на электроэнергию: чувствую, словно попал в ловушку

Чувствую, словно попал в ловушку

Мужчина относится к III этапу либерализации электроэнергетики, поэтому еще не заключил договор с независимым поставщиком. У него еще есть время до 18 декабря.

В целях экономии мужчина выбрал тариф на две часовых зоны, т.е. то есть до сих пор ночью он платил за электроэнергию меньше, чем днем: днем ​​- 0,189 евро за кВтч, ночью - 0,124 евро за кВтч. Однако после 1 июля цены изменились - до 0,273 евро и 0,24 евро за кВтч соответственно.

По словам Йозаса, теперь удастся сэкономить и даже придется платить больше, чем если бы выбрав стандартный тариф с одной часовой зоной.

"Если у вас стандартный тариф, по которому цена на электроэнергию одинакова днем ​​и ночью, после применения госкомпенсации в размере 9 центов с 1 июля остается 24 цента. А тарифы для двух зон следующие: дневной - 27,3 цента, а ночной - 24 цента. Получается, что ночью электричество мне обходится в такую же сумму, как и при стандартном варианте.

Государство всегда говорило: человек, который больше делает и работает по ночам, может сэкономить. Теперь я попал в ловушку государства - от этой экономии ничего не осталось. Теперь я буду платить больше, чем те, у кого стандартная ставка для одной часовой зоны", — говорит Йозас.

Он задается вопросом, что делать дальше: "Я должен вернуться в стандартную единую зону из дневной и ночной зоны, потому что тогда я буду отдавать 24 цента. Значит, мне снова нужно менять счетчики?"

Как изменились цены с 1 июля

Ignitis поясняет, что в начале июня Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) принял решение о ценах на поставку электроэнергии для населения, которое вступило в силу с 1 июля 2022 года.

Утвержденные цены распространяются на потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии, потребляющих до 1000 кВтч электроэнергии в год и не имеющих договора с выбранным независимым поставщиком.

Цена самого популярного единовременного тарифа "Стандартный" после применения частичной государственной компенсации составляет 0,24 цента/кВтч с НДС (до 1 июля – 0,167 цента/кВтч с НДС). Клиенты, выбравшие "стандартный" тарифный план с двумя часовыми зонами, будут платить 0,273 цента/кВтч за электроэнергию в дневное время и 0,24 цента/кВтч за электроэнергию в ночное время (до 1 июля было 0,189 цента/кВтч и 0,124 цента/кВтч соответственно).

"В прошлом месяце правительство утвердило порядок частичной компенсации цен на электроэнергию и природный газ. Он предусматривает, что применимая компенсация не может превышать 9 центов/кВтч (с НДС) и применяется только к той части цены, которая превышает предел в 24 цента/кВтч (с НДС). Таким образом, те, кто выбрал тариф для двух часовых зон, получают меньшую компенсацию, особенно в части цены на ночь/выходные дни", — комментирует Лаура Беганскене, руководитель проектов по связям с общественностью Ignitis.

Не нужно спешить с заменой счетчика

Государство будет применять компенсацию за потребленную и задекларированную электроэнергию в течение полугода: с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года. Поэтому, по словам представителя Ignitis, торопиться с заменой счетчика было бы нецелесообразно.

"В обычных условиях, когда временная (6 месяцев) частичная компенсация части цены не применяется, целесообразно выбирать счетчик с двойной часовой зоной, когда потребление электроэнергии в ночное время или в выходные дни достигает не менее трети и более от общего потребления.

При применении частичной компенсации это соотношение изменяется по-разному в каждом тарифном плане и не должно быть причиной для смены типа счетчика с двух часовых зон на одну, т.к. такая процедура смены счетчика допускается не чаще одного раза в год (по техническим возможностям), и в настоящее время применяется частичная государственная компенсация сроком на полгода", — говорит Л. Беганскене.

По данным Ignitis, более 438 тысяч потребителей выбрали тариф для двух часовых поясов.