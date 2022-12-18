Мужчину удивил измененный поставщиком тариф на электроэнергию: а если бы парикмахер попросил в три раза больше?

Delfi уже писал об изменениях в тарифе “Умный”, согласно которым услуга поставки Ignitis дорожает на 2 цента за кВтч (с 0,8 до 2,8 цента за кВтч). Компания утверждала, что это обеспечит потребителям большую ясность и стабильность, и что эта составляющая маржи поставщика не изменится в течение 2023 года.

Однако Симонас (имя изменено) не совсем убежден в этом.

“Меня удивило не то, что дорожает, потому что это нормально (в наши дни все дорожает), а то, насколько дорожает. В 2022 году составляющая Ignitis была 0,8 цента/кВтч, с 2023 года будет 2,8 цента/кВтч. Цена выросла не на 20, 30 и даже не на 50%, а в 3 раза!”, — пишет потребитель из Вильнюса.

Он уточнил, что среднее потребление дома составляет около 200 кВтч, поэтому годовая доплата составит около 48 евро.

“Сумма небольшая, но сам принцип. Цена увеличилась в 3 раза. Эта составляющая не регулируется государством. Я просто хотел бы понять, почему такой рост. И речь идет именно о тех, у кого связанный с биржей план, потому что надо понимать, что держатели этого плана вообще не несут никакого бизнес-риска для поставщиков, потому что они все время платят рыночную цену”, — сказал Симонас.

Можно сказать, что Ignitis увеличила стоимость услуг в 3 раза. Если бы, например, услуги парикмахера подорожали с 30 до 100 евро, это было бы ненормально”, — добавляет он.

Представитель Ignitis Лаура Беганскене говорит, что компания использует средний показатель биржи электроэнергии Nord Pool, не пересчитывая цену по потреблению всей Литвы, “как это делают некоторые другие поставщики. Это почти всегда приводит к более низкой цене самой биржи за конкретный месяц”.

“Мы включаем в маржу расхождения между средним показателем биржи и литовским потреблением, которые являются для нас прямыми затратами. Когда цены на бирже были низкими (например, 50 евро за мегаватт-час пару лет назад), мы могли покрывать расхождения относительно небольшой маржей. Когда цены на бирже вырастают в три, четыре или даже в десять раз, эти расхождения обходятся гораздо дороже”, — говорит Л. Беганскене.

Поэтому, с учетом того, что указанные расходы на 2023 год были спрогнозированы, на этот год была зафиксирована новая сумма. По словам компании, даже с учетом затрат, связанных с привязанным к бирже планом, клиентам предлагается один из лучших вариантов на рынке.

“Мы можем гарантировать, что все изменение маржи произошло только из-за увеличения затрат”, — сказала Л. Беганскене.

Компания сообщает в письме, что если клиенты не согласны с изменениями и представленное предложение им не подходит, они имеют право выступить против изменения условий договора и/или расторгнуть договор в течение 30 календарных дней.

Читатель Симонас говорит, что были мысли о смене поставщика, но сейчас он этого делать не планирует, так как, по его словам, составляющая всех компаний-поставщиков очень похожа.

“Нужно констатировать, что после выбора связанного с биржей плана конкуренции между поставщиками не остается”, — говорит Симонас.