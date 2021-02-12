Правительство Литвы со среды разрешило работу небольших магазинов промтоваров (площадью до 300 кв. м). Большие магазины строительных товаров пока еще не смогут открыться. Пока могут работтаь лишь отделы с продуктами питания.
Редакция Delfi получила письма читателей и видео из магазина Senukai. На видео видно, что можно войти не только в отделы с продуктами питания.
По словам читателя, можно купить замазку, краску, землю, другие товары. В магазине на ул. Укмергес было, по словам читателя, около 20 клиентов, работники консультировали и желающих купить унитаз.
Читатель сам попытался купить смеситель.
"Я пошел в кассу. Я показал код товара, мне сказали, что в кассе я не смогу его купить, но сейчас позовут консультанта. Пришел консультант, распечатал лист заказа. За товар я заплатил в кассе наличными. Деньги положили в кассу, мне выдали чек. Через 10 минут я забрал товар в пункте выдачи заказов", – сказал он.
Другая читательница рассказала похожую историю из магазина Senukai в Северном городке.
"Большая часть зала отгорожена, но можно купить цемент, замазку, садоводческие товары, удлинители, смесители. Около этих товаров покупателей больше всего, а не в отделе продовольственных товаров", – сказала читатель.
Министерство экономики отмечает, что в таких магазинах должны работать только отделения с продуктами питания, остальные товары должны продавать по интернету.
По словам представителей Senukai, торговля товарами не первой необходимости не запрещена. Основное же направление торговли открытых магазинов - продовольственные товары, корм для животных и т.д.
По данным сети, сейчас работают только те магазины, где есть отдел Food core. В этих магазинах продают продукты питания и товары для домашних питомцев.
"Большую часть других товаров сеть продает только по предварительному заказу. Получить консультацию можно в специально отведенном для этого месте в магазине. Контакт с минут, при этом соблюдают все правила безопасности. Заказанные товары можно получить в пункте выдачи", – указал представитель сети М.Юркус, заметив, что товары можно заказать по интернету, по телефону или по эл. почте.
Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте сказала, что надеется, что не придется говорить о новых запретах и ограничениях, то в дальнейшем откроют больше магазинов.
"Я очень надеюсь, что нам не придется больше говорить о запретах и ограничениях, а только о возможности открыть больше новых мест", – заметила она.
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