Муниципалитет утвердил проект нового квартала в Гульбинай: будет построено 15 многоквартирных домов

В проектных предложениях указано, что здания проектируются в 3-4 этажа. Между зданиями останется незастроенная территория (внутреннее пространство), на которой будет предусмотрена рекреационная зона – общественное пространство. На этом пространстве планируется разместить пешеходные дорожки, малые архитектурные элементы, спортивные площадки со спортивным инвентарем.

„В центральной части участка в направлении юг-север запланирована подземная парковка. В западной и центральной частях квартала запланированы подземные паркинги. Во внутреннем пространстве квартала планируется оборудовать детские игровые площадки, зоны отдыха для пенсионеров и юношеские спортивные площадки.