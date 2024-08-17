Муниципалитет утвердил проект нового квартала в Гульбинай: будет построено 15 многоквартирных домов

В проектных предложениях указано, что здания проектируются в 3-4 этажа. Между зданиями останется незастроенная территория (внутреннее пространство), на которой будет предусмотрена рекреационная зона – общественное пространство. На этом пространстве планируется разместить пешеходные дорожки, малые архитектурные элементы, спортивные площадки со спортивным инвентарем.
„В центральной части участка в направлении юг-север запланирована подземная парковка. В западной и центральной частях квартала запланированы подземные паркинги. Во внутреннем пространстве квартала планируется оборудовать детские игровые площадки, зоны отдыха для пенсионеров и юношеские спортивные площадки.
Всего на участке планируется спроектировать 326 квартир. Квартиры от двух до четырех комнат. Участок включает в себя 50 надземных парковочных мест, оставшаяся потребность в парковочных местах удовлетворяется за счет запланированной подземной автостоянки (333 ед.)“, - пишут в проектных предложениях о решениях по реализации квартала.
Строительство и сдачу квартала планируется осуществлять поэтапно.