2024.08.17 16:18

Муниципалитет утвердил проект нового квартала в Гульбинай: будет построено 15 многоквартирных домов

 
ru.DELFI.lt
проект нового квартала в Гульбинай
проект нового квартала в Гульбинай
ФОТО: madeinvilnius.lt

Муниципалитет Вильнюса утвердил проектные предложения нового многоквартирного жилого дома в Гульбинай. Квартал будет состоять из 15 многоквартирных домов, пишет портал madeinvilnius.

В проектных предложениях указано, что здания проектируются в 3-4 этажа. Между зданиями останется незастроенная территория (внутреннее пространство), на которой будет предусмотрена рекреационная зона – общественное пространство. На этом пространстве планируется разместить пешеходные дорожки, малые архитектурные элементы, спортивные площадки со спортивным инвентарем.

„В центральной части участка в направлении юг-север запланирована подземная парковка. В западной и центральной частях квартала запланированы подземные паркинги. Во внутреннем пространстве квартала планируется оборудовать детские игровые площадки, зоны отдыха для пенсионеров и юношеские спортивные площадки.

Всего на участке планируется спроектировать 326 квартир. Квартиры от двух до четырех комнат. Участок включает в себя 50 надземных парковочных мест, оставшаяся потребность в парковочных местах удовлетворяется за счет запланированной подземной автостоянки (333 ед.)“, - пишут в проектных предложениях о решениях по реализации квартала.

Строительство и сдачу квартала планируется осуществлять поэтапно.

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