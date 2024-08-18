Муниципалитет одобрил: новый жилой район будет построен в исключительном месте, на берегу реки Нерис

Планируется пять кварталов разного архитектурного стиля. По словам автора проекта, архитектора Cloud Architektai Антанаса Дагелиса, чтобы расширить уже сформированную застройку на северной стороне улицы Букчяй и обеспечить ощущение пространства, было выбрано точечное расположение зданий, продиктованное естественным природным каркасом лесопарка Букчяй и реки Нерис. Цель проекта - использование окружающей природы и перенесение ее в повседневную жизнь будущих жителей этого квартала. Автостоянка, не занимающая территорию двора рассчитана на более чем 530 автомобилей на подземных парковках.