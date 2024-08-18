Муниципалитет одобрил: новый жилой район будет построен в исключительном месте, на берегу реки Нерис

Вильнюсское городское самоуправление одобрило этот проект в начале августа.
Ожидают разрешение на строительство
Планируется пять кварталов разного архитектурного стиля. По словам автора проекта, архитектора Cloud Architektai Антанаса Дагелиса, чтобы расширить уже сформированную застройку на северной стороне улицы Букчяй и обеспечить ощущение пространства, было выбрано точечное расположение зданий, продиктованное естественным природным каркасом лесопарка Букчяй и реки Нерис. Цель проекта - использование окружающей природы и перенесение ее в повседневную жизнь будущих жителей этого квартала. Автостоянка, не занимающая территорию двора рассчитана на более чем 530 автомобилей на подземных парковках.
„Мы не можем себе представить, чтобы в таком месте, окруженном природой, можно было предложить конструкцию сплошной стены, поэтому специально создавали объемы, соответствующие природному ландшафту. Чтобы полностью вписаться в окружающую среду, крыши зданий спроектированы с уклонами, меняющими направление и небольшой фрагментацией - мы хотели, чтобы они воспроизводили вибрацию верхушек лесных деревьев“, - рассказал об архитектурной задумке квартала архитектор.
„К новой обустроенной набережной жители и гости смогут добраться по зеленой познавательной тропе, ведущей к Букчяйскому лесопарку, а сам квартал поможет объединить разбросанные небольшие участки познавательных и пешеходных дорожек в одно целое. Между тем, расширенная улица Букчю позволит общественному транспорту двигаться по кругу и облегчит сообщение с другими частями города, что уже давно предусмотрено в планах развития города“, - добавил архитектор.
Проектные предложения были подготовлены в соответствии с детальным планом, утвержденным в 2007 году. Их публичная презентация запланирована на ближайшее время. Жители вскоре смогут ознакомиться с ними на сайте администрации Вильнюсского городского самоуправления.