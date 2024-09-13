Можно ознакомиться с проектом министерского городка в Вильнюсе

На территории бывших институтов физики и химии построят комплекс административных зданий. Эта территория площадью почти 1,5 га граничит с ул. А.Гоштауто, Мечетес и Лукишкю. Неподалеку находится Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса, Лукишкская тюрьма.
Сейчас на участке есть четыре здания – два из них подвергнутся капитальному ремонту, на месте других появятся новые. Общая площадь будущих построек – 22 000 м2. Здания будут не больше 7 этажей. В них оборудуют 1600 рабочих мест для работников министерств. Для автомобилей построят подземную стоянку на 320 мест, будет и стоянка, рассчитанная на 160 велосипедов.
Квартал застроят в несколько этапов. На территории появятся три уникальных пространства. Место встреч - площадь Демократии, на которой можно будет проводить концерты и различные культурные мероприятия. С учетом истории участка – с XVII в. здесь жили татары и было татарское кладбище – на месте кладбища предлагается обустроить площадь Татрского сада, сохранить большие деревья и посадить новые растения. Будет и один закрытый сад.
Кроме того, в этом месте появятся пешеходные и велосипедные дорожки.
Проектные предложения подготовили ЗАО Statybų inžinerinės paslaugos, ЗАО Studija Archispektras. С ними можно ознакомиться до 24 сентября. После того как жители выскажут свое мнение, эксперты утвердят проект, начнется подготовка технического проекта для получения разрешения на строительство.
Проект осуществляют по заказу „Имущественного банка“.