Можно ознакомиться с проектом министерского городка в Вильнюсе

На территории бывших институтов физики и химии построят комплекс административных зданий. Эта территория площадью почти 1,5 га граничит с ул. А.Гоштауто, Мечетес и Лукишкю. Неподалеку находится Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса, Лукишкская тюрьма.

Сейчас на участке есть четыре здания – два из них подвергнутся капитальному ремонту, на месте других появятся новые. Общая площадь будущих построек – 22 000 м2. Здания будут не больше 7 этажей. В них оборудуют 1600 рабочих мест для работников министерств. Для автомобилей построят подземную стоянку на 320 мест, будет и стоянка, рассчитанная на 160 велосипедов.