Молоко в Литве продолжает дорожать

По данным DG AGRI, средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве в ноябре росла третий месяц подряд и достигла 40,7 цента за килограмм – на 4,5 проц. больше, чем в октябре (38,9 цента).

За три осенних месяца цена на сырьевое молоко выросла более чем на 20 проц.

Обсерватория молочного рынка (MMO) Европейского союза сообщает, что цены на большинство молочных продуктов последние четыре недели (до 19 ноября) увеличивались.

В то же время увеличились цены на сухое цельное молоко (5,4 проц.), сухое обезжиренное молоко (2,3 проц.), сливочное масло (8,8 проц.), сухую сыворотку (2,4 проц.), эдам (0,8 проц.) и гауда (0,3 проц.).

По данным MMO, за указанный период снизились цены только на чеддер (3,2 проц.) и эмменталь (2,2 проц.).