Многоразовый пакет весит больше одноразового: предлагают у кассы доставать продукты из пакета

SocialinДискуссия на эту тему разгорелась в социальных сетях. Одна женщина в фейсбуке обратила внимание на то, что при совершении покупки не будет возможности вычесть массу своего многоразового пакета из массы товара, это значит, что каждый раз покупателю придется платить больше. Она указала, что многоразовый пакет сети Lidl весит 8 г.

"Но ведь мы уже купили этот пакет. Когда я попросила продавца в кассе самообслуживания, вычесть вес пакета, она вытаращила глаза. Говорит: никто не просил раньше так делать. Но я знаю, что за границей, говоришь в кассе: товар нефасованный, в многоразовом пакете или одноразовом, они уже иначе считают. Например, многоразовый пакет магазина другой сети весит 18 г. Так мне не понятна логика - береги природу и плати за то, за что уже заплатил", – возмущалась покупатель.

И на самом деле многоразовые пакеты могут весить по-разному, есть такие, которые весят 20-25 граммов.