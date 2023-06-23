Многоразовый пакет весит больше одноразового: предлагают у кассы доставать продукты из пакета

SocialinДискуссия на эту тему разгорелась в социальных сетях. Одна женщина в фейсбуке обратила внимание на то, что при совершении покупки не будет возможности вычесть массу своего многоразового пакета из массы товара, это значит, что каждый раз покупателю придется платить больше. Она указала, что многоразовый пакет сети Lidl весит 8 г.
"Но ведь мы уже купили этот пакет. Когда я попросила продавца в кассе самообслуживания, вычесть вес пакета, она вытаращила глаза. Говорит: никто не просил раньше так делать. Но я знаю, что за границей, говоришь в кассе: товар нефасованный, в многоразовом пакете или одноразовом, они уже иначе считают. Например, многоразовый пакет магазина другой сети весит 18 г. Так мне не понятна логика - береги природу и плати за то, за что уже заплатил", – возмущалась покупатель.
И на самом деле многоразовые пакеты могут весить по-разному, есть такие, которые весят 20-25 граммов.
Для примера, в одном магазине кило фисташек стоит 19,59 евро. Берешь фисташки в свой пакет, который может весить 8-20 граммов, вес пакета считают в общий вес товара, значит, придется платить больше. Если пакет весит 8 г - на 15 центов дороже, а если 20 г – на 40.
Казалось бы, немного, но за год "набежит" солидная сумма за использование многоразового пакета, за который уже заплачено.
"Что могу, в пакет не кладу, но орехи, конфеты, за их счет не обеднею. А еще можно из тюля пошить пакты, они будут легкими", – советовала одна женщина.
Delfi интересовался, как сети планируют решать такую проблему.
"Порядок не изменится, только придется платить за одноразовые пакеты. если нынешний порядок никаких вопросов не вызывает, то не должен вызвать и новый порядок", – сказал представитель Norfа Дарюс Рилишкис.
Представитель Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что клиенты могут выбирать более экологические упаковки: бумажные пакеты (есть в отделе выпечки), многоразовые пакеты для овощей и фруктов.
"Сейчас в наших магазинах нет возможности вычесть массу многоразовой упаковки. В будущем мы будем искать решение, чтобы это было возможно. Призываем покупателей для покупки таких товаров как конфеты, вторично использовать принесенные из дома пластиковые одноразовые пакеты. Можно их также в кассе взвесить без пакета, а потом сложить в свою тару", – сказала представитель Maxima.
Представитель сети Iki Вайда Будрене также отметила, что в их магазине никто не будет дополнительно контролировать, свой пакет использует покупатель или взял новый.
"И сейчас многие покупатели Iki приходят со своими пакетами. В кассе самообслуживания на мониторе сначала появляется окно, где можно выбрать вариант "Использую свой пакет", если это сделать, система сама регулирует массу. В обычных кассах покупатель достает товар из пакета и его взвешивают", – заметила Будрене.
По словам представителя Iki, многоразовые пакеты в их магазинах весят несколько граммов и стоят 1,49-1,99 евро.
В магазинах Lidl два одноразовых пакета стоят 0,99 евро.
"Мы понимаем, что с июля покупатели будут чаще приходить со своими пакетами, поэтому совершенствуем функции касс, чтобы при покупке было больше удобства. Если покупатель пришел со своим пакетом, у кассы он должен информировать об этом продавца", – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.
Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене отметила, что пока в магазинах не было жалоб на введение платы за пакеты.
"Покупатели смогут приносить и свои пакеты - многоразовые и одноразовые, как делают сейчас. Кроме того, как и раньше, можно бесплатно использовать бумажные пакеты для выпечки. Мы призываем подумать, действительно ли все товары нуждаются в дополнительной упаковке, например, если вы берете несколько яблок или помидоров. Мы доверяем нашим покупателям. В Эстонии уже действует порядок оплаты за пакеты, наши коллеги там говорят, что никаких проблем нет. Если будут какие-то вопросы, будем искать выход", – сказала представитель Rimi.