2024.10.06 12:51

Мнение вильнюсцев: самоходные автобусы городу не нужны

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti autonominis autobusas
Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti autonominis autobusas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Вторую неделю в Вильнюсе курсирует самоходный автобус. Тестирование этого транспортного средства в столичном районе Ужупис будет длиться два месяца, затем будут решать, действенно ли это транспортное средство в системе общественного транспорта. Было решено узнать мнение жителей об этом новшестве.

Каждый второй вильнюсец считает, что такой автобус городу не нужен. Так сказали 55% жителей (365 голосов). Еще 14% (93 голоса) сказали, что было бы неплохо иметь такое транспортное средство в городе, но оно должно ездить быстрее.

21% (141 голос) участник опроса считает, что самоходный автобус городу нужен. 9% респондентов (62 голоса) нашли вопрос неактуальным.

„Зачем нужен автобус, в котором могут ехать всего 8 человек, кроме того, расстояние в ~2 км он проезжает за 40 минут?“ – вопрошают вильнюсцы.

В опросе MadeinVilnius.lt участвовал 661 вильнюсец. Опрос проводился с 30 сентября по 4 октября.

Самоходный автобус курсирует по рабочим дням с 7 до 19 ч. Автобус проезжает по маршруту примерно за 50 минут. Это электрический автобус, поэтому бывают периоды, когда он не курсирует, потому что нуждается в зарядке. Автобус останавливается на 13 остановках. Две из них – постоянные, а 11 – специальные для самоходного автобуса.

Во время тестирования услуги этого автобуса бесплатные. Одновременно в нем могут ехать 6 пассажиров. Велосипеды и самокаты в нем перевозить нельзя.

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