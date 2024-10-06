Мнение вильнюсцев: самоходные автобусы городу не нужны

Каждый второй вильнюсец считает, что такой автобус городу не нужен. Так сказали 55% жителей (365 голосов). Еще 14% (93 голоса) сказали, что было бы неплохо иметь такое транспортное средство в городе, но оно должно ездить быстрее.
21% (141 голос) участник опроса считает, что самоходный автобус городу нужен. 9% респондентов (62 голоса) нашли вопрос неактуальным.
„Зачем нужен автобус, в котором могут ехать всего 8 человек, кроме того, расстояние в ~2 км он проезжает за 40 минут?“ – вопрошают вильнюсцы.
В опросе MadeinVilnius.lt участвовал 661 вильнюсец. Опрос проводился с 30 сентября по 4 октября.
Самоходный автобус курсирует по рабочим дням с 7 до 19 ч. Автобус проезжает по маршруту примерно за 50 минут. Это электрический автобус, поэтому бывают периоды, когда он не курсирует, потому что нуждается в зарядке. Автобус останавливается на 13 остановках. Две из них – постоянные, а 11 – специальные для самоходного автобуса.
Во время тестирования услуги этого автобуса бесплатные. Одновременно в нем могут ехать 6 пассажиров. Велосипеды и самокаты в нем перевозить нельзя.