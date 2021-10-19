Это ограничение будет касаться магазинов площадью меньше 1500 кв. м, в которых у покупателей не проверяют наличие "паспорта возможностей".

Если такой магазин решит проверять у покупателей "паспорт возможностей", то ему не придется выполнять требование определенной торговой площади на одного покупателя. О своем решении магазин должен уведомить Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).