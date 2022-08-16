"Министерство сообщения попросило коммерческие банки оценить обстоятельства и в исключительных случаях создать возможности осуществлять расчеты, связанные с калининградским транзитом", – говорится в ответе, присланном ЭЛЬТА Отделом коммуникации Министерства транспорта.

Подчеркивается также, что действующие в Литве банки, Ассоциация банков Литвы и ответственные учреждения постоянно консультируются о конкретных случаях и связанных с ними обстоятельствах, но при этом еще раз повторяют, что окончательное решение об осуществлении платежей зависит от учреждений власти.

"Само собой разумеется, что вопрос расчета должны решать прежде всего клиенты железной дороги", – подчеркивает Министерство транспорта.

Юридическое подтверждение учреждений для коммерческих банков необязательно

ЭЛЬТА на прошлой неделе сообщала, что коммерческие банки перед принятием решения об осуществлении платежей за транзит российских товаров, следующих транзитом в Калининград, прежде всего хотят получить подтверждение соответствующих учреждений страны, что такие транзакции будут считаться удовлетворением потребностей государства. Но требование такого подтверждения учреждений не предусмотрено законами, а больше связано с желанием бизнеса убедиться, что в случае их решения осуществлять особо рискованные платежи государство взяло бы на себя часть ответственности, подтвердила Ассоциация банков Литвы (АБЛ).