Минсельхоз: выплата поддержки производителям молока запланирована на сентябрь

По данным министерства, поддержка ЕК, скорее всего, будет предназначена для производителей молока, чья средняя закупочная цена на натуральное сырое молоко в апреле-июне 2023 г. не превышала 40 центов за килограмм, за исключением хозяйств со статусом экологического хозяйства и членов кооперативов – для них этот предел установлен на уровне 45 центов/кг. "Потолок" поддержки, выплачиваемой на одну ферму, составляет 20 тыс. евро.
Ранее предлагалось выделить поддержку тем производителям, у которых средняя закупочная цена на натуральное сырое молоко не превышает 35 центов за килограмм. По словам заместителя министра сельского хозяйства Витаутаса Абукаускаса, в министерстве был выдвинут ряд предложений по выплате поддержки за поголовье коров, однако при выплате поддержки за произведенное молоко большую сумму выплат получают фермы, добившиеся повышенного надоя от коровы и больше инвестирующие в корма и генетику животных.
Министерство предлагает рассчитывать размер поддержки по количеству проданного молока за IV-VI месяцы 2023 года тем производителям молока, которые на 1 июля держали хотя бы одну корову.
Размер поддержки будет дифференцирован в зависимости от поголовья коров в хозяйстве по данным на 1 июля текущего года. Это означает, что для ферм с поголовьем коров от 1 до 10 голов размер поддержки будет составлять 70 проц., для ферм от 10 до 50 голов, – 90 проц., для ферм от 50 до 150 голов, – 100 проц., для ферм с поголовьем более 150 голов – 75 проц.
По данным министерства, выплата поддержки запланирована на сентябре. Сбор заявок проводиться не будет – денежные средства будут сразу переведены на счета производителей молока.