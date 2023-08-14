Минсельхоз: выплата поддержки производителям молока запланирована на сентябрь

Размер поддержки будет дифференцирован в зависимости от поголовья коров в хозяйстве по данным на 1 июля текущего года. Это означает, что для ферм с поголовьем коров от 1 до 10 голов размер поддержки будет составлять 70 проц., для ферм от 10 до 50 голов, – 90 проц., для ферм от 50 до 150 голов, – 100 проц., для ферм с поголовьем более 150 голов – 75 проц.