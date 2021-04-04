Министры: внешнего порта не будет "еще по меньшей мере десятилетие"

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас говорит, что природоохранная цена строительства внешнего порта может быть очень высока.
"Внешний морской порт ведь не подвесишь в воздухе, поэтому мы закрываем дискуссию надолго (...) Сейчас давайте думать о развитии в южной части порта", - сказал С. Гентвилас для пресс-релиза.
Министр транспорта Марюс Скуодис говорит, что прежде всего следует использовать имеющиеся мощности Клайпедского порта и, наконец, нужно ответить на вопрос, возможен ли вообще внешний порт в природоохранном отношении.
"Приоритеты на среднесрочную перспективу в деле развития порта - его углубление, развитие новых территорий в южной части порта, улучшение использования погрузочных мощностей. Вернуться к вопросу внешнего порта мы сможем только в будущем", - сказал для пресс-релиза М. Скуодис.
Строительство внешнего порта намечалось в общем плане Клайпедского порта, однако в этой идее сомневались и М. Скуодис, получивший портфель министра в декабре прошлого года, и портовые компании.
Общий план Клайпедского порта был утвержден два года назад, прежние подсчеты показывали, что проект внешнего порта может обойтись примерно в 800 млн евро.
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