После утверждения плана в понедельник на пресс-конференции министр финансов Литвы Гинтерае Скайте представит этапы его реализации.

Второго июля план уже утвердила Еврокомиссия. Находившаяся тогда с визитом в Вильнюсе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что план поднимет экономику Литвы. По ее словам, почти 38% средств, предусмотренных в плане, будут способствовать развитию "зеленого" курса Европы, а это означает крупные инвестиции в чистую энергетику, ветряную и солнечную энергию, которая будет производиться и накапливаться в Литве.

Кроме того, 31% плана связан с расходами по внедрению цифровых технологий – предусматриваются крупные инвестиции в развитие мобильной сети 5G и высокоскоростных сетей, а также во внедрение этих технологий в секторе публичных услуг.

Тогда премьер Ингрида Шимоните отметила, что три избранных Литвой основных направления включают в себя "зеленый" курс, внедрение цифровых технологий, а существенным является условие "зеленой" трансформации – синхронизации сетей электропередачи с Европой и защита рынка страны от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, названный правительством "Литва нового поколения", состоит из инвестиций в реформы и стратегические проекты на сумму в 2,2 млрд евро.

План будет финансироваться за счет Мер по восстановлению экономики ЕС и повышения ее резистентности, которые предусмотрены в помощь странам в деле преодоления последствий коронакризиса. Средства в рамках этих мер выделяются всем членам блока.

Литовский план состоит из семи компонентов: здравоохранение, "зеленые" реформы, повышение качества образования, инновации, социальная вовлеченность и эффективность госсектора.

Правительство подсчитало, что каждый евро, инвестированный в рамках плана, принесет отдачу в размере 1,9 евро реального ВВП.