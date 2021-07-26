После утверждения плана в понедельник на пресс-конференции министр финансов Литвы Гинтерае Скайте представит этапы его реализации.
Второго июля план уже утвердила Еврокомиссия. Находившаяся тогда с визитом в Вильнюсе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что план поднимет экономику Литвы. По ее словам, почти 38% средств, предусмотренных в плане, будут способствовать развитию "зеленого" курса Европы, а это означает крупные инвестиции в чистую энергетику, ветряную и солнечную энергию, которая будет производиться и накапливаться в Литве.
Кроме того, 31% плана связан с расходами по внедрению цифровых технологий – предусматриваются крупные инвестиции в развитие мобильной сети 5G и высокоскоростных сетей, а также во внедрение этих технологий в секторе публичных услуг.
Тогда премьер Ингрида Шимоните отметила, что три избранных Литвой основных направления включают в себя "зеленый" курс, внедрение цифровых технологий, а существенным является условие "зеленой" трансформации – синхронизации сетей электропередачи с Европой и защита рынка страны от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.
План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, названный правительством "Литва нового поколения", состоит из инвестиций в реформы и стратегические проекты на сумму в 2,2 млрд евро.
План будет финансироваться за счет Мер по восстановлению экономики ЕС и повышения ее резистентности, которые предусмотрены в помощь странам в деле преодоления последствий коронакризиса. Средства в рамках этих мер выделяются всем членам блока.
Литовский план состоит из семи компонентов: здравоохранение, "зеленые" реформы, повышение качества образования, инновации, социальная вовлеченность и эффективность госсектора.
Правительство подсчитало, что каждый евро, инвестированный в рамках плана, принесет отдачу в размере 1,9 евро реального ВВП.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В арабских социальных сетях делятся видео с литовской границы: проволоки для забора хватило на две недели (5)
Бывший шеф ДГБ считает, что к охране границы власти...
Обязательно тестирование на коронавирус: кого оно затронет (9)
С целью контроля над распространением дельта-штамма...
Единственный в своем роде такой рынок в Литве: и продавцы и покупатели на нем голые (5)
10 часов утра. На пляже развевается красный флаг. О...
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 131 нелегальный мигрант (1)
По предварительным данным, за минувшие сутки...
Кто придет за дельтой? В ожидании нового штамма (67)
Вирусы не слушаются приказов. Ни полиции, ни генералов,...