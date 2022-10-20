"Правительственная программа включала анализ издержек и пользы налоговых льгот, оценку существующих налоговых льгот, чтобы была возможность отказаться от некоторых из них. Мы провели эту оценку и провели некоторые дискуссии с рабочей группой. Сформулирована определенная корзина предложений возможных решений. Но поскольку в правящей коалиции у нас разные политические силы, нужен консенсус, чтобы решения, которые приходят, поддерживались всем пакетом. Если мы снова выберем то, что очень популярно, а то, что менее популярно, останется за чертой, то эти решения в долгосрочной перспективе не будут устойчивыми для наших финансов. Так что, если нам удастся найти консенсус по корзине предложений, я думаю, что в какой-то момент мы могли бы вернуться к дискуссиям", - радиостанции Žinių radijas в четверг сказала министр.

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Однако на вопрос, можно ли ожидать, что уже в следующем году обсуждение обещанной налоговой реформы дойдет до парламента, министр не ответила с уверенностью. По ее словам, все будет зависеть от консенсуса между партнерами по правящей коалиции.

"Я жду реакции политических партнеров. Предложения были выдвинуты, представлены. Если эти реакции будут положительными, вероятно, можно будет вернуться к этим вопросам. А если положительных реакций не будет, я не вижу большого желания идти и сжигать себя на костре", - сказала Г. Скайсте.

Правящие и ранее говорили, что не отказываются от планов пересмотреть налоги, но, по их словам, это может быть сделано после стабилизации ситуации.