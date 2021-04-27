"Ситуация такова, что весна - это период приобретения несушек, в Литву 17 апреля была ввезена партия зараженных кур, которая распространилась в 17-ти хозяйствах Вильнюса и района, в Электренай, Молетай и Ширвинтай", – заявил министр на пресс-конференции во вторник.

Он призвал содержащих птиц сообщать о падеже кур в хозяйствах.

Глава Литовской Продовольственно-ветеринарной службы Дарюс Ремейка подчеркнул, что особенно должны озаботиться владельцы птиц, которые в минувшие выходные приобретали их на рынках Рудамины, Майшягалы и Лентвариса.

Он сообщил, что в Литве установлено 18 очагов птичьего гриппа, 427 птиц уничтожено, еще пять случаев расследуются. По его данным, из Польши было доставлено 600 кур. Служба усилила контроль над торговлей, сотрудничает с Пограслужбой с тем, чтобы проверки на границе были строже.

В Польше сейчас установлено более 260 вспышек птичьего гриппа, уничтожено более 8 млн птиц, а в Европе – более 16 млн.