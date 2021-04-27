"Ситуация такова, что весна - это период приобретения несушек, в Литву 17 апреля была ввезена партия зараженных кур, которая распространилась в 17-ти хозяйствах Вильнюса и района, в Электренай, Молетай и Ширвинтай", – заявил министр на пресс-конференции во вторник.
Он призвал содержащих птиц сообщать о падеже кур в хозяйствах.
Глава Литовской Продовольственно-ветеринарной службы Дарюс Ремейка подчеркнул, что особенно должны озаботиться владельцы птиц, которые в минувшие выходные приобретали их на рынках Рудамины, Майшягалы и Лентвариса.
Он сообщил, что в Литве установлено 18 очагов птичьего гриппа, 427 птиц уничтожено, еще пять случаев расследуются. По его данным, из Польши было доставлено 600 кур. Служба усилила контроль над торговлей, сотрудничает с Пограслужбой с тем, чтобы проверки на границе были строже.
В Польше сейчас установлено более 260 вспышек птичьего гриппа, уничтожено более 8 млн птиц, а в Европе – более 16 млн.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса: каждую вторую неделю уроки у 5-11 классов рекомендуем проводить на улице (12)
Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс утверждает, что...
Премьер-министр Литвы о перераспределении вакцины: это неизбежно (69)
Мэры некоторых городов Литвы возмущены процессом...
С мая в Литве меняется порядок продажи автомобилей (12)
С 1 мая 2021 года в Литве меняется порядок приобретения и...
Россия-Украина: учения закончились, война продолжается (171)
Небывалое, до 150 000 личного состава, накопление...
Премьер Литвы: решение по "паспорту возможностей" может появиться на этой неделе (37)
Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение...