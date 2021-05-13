"Мы не остановимся и в 2022 году, уже сейчас могу сказать, что пенсии будут индексироваться быстрее, чем предусмотрено в нынешнем законе, и они будут повышаться заметнее, чем прогнозировалось. Конкретные цифры сегодня называть я бы еще не хотела (...), однако в 2022 году будут повышаться все пенсии по старости", - сказала М. Навицкене журналистам в Сейме.
Пенсии повышаются ежегодно - в среднем на столько, на сколько растут экономика и фонд заработной платы населения.
Фонд социального страхования Sodra в марте сообщил, что в этом году пенсии повысились в среднем на 9,58%.
В январе этого года в Литве было более миллиона получателей пенсий, в их числе - 614 пенсионеров по старости.
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