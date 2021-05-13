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Министр социальной защиты и труда Литвы обещает, что в следующем году все пенсии будут расти заметнее, чем предусмотрено в законе. Конкретные цифры Моника Навицкене пока не раскрывает.
Piniginė
Piniginė
© Shutterstock

"Мы не остановимся и в 2022 году, уже сейчас могу сказать, что пенсии будут индексироваться быстрее, чем предусмотрено в нынешнем законе, и они будут повышаться заметнее, чем прогнозировалось. Конкретные цифры сегодня называть я бы еще не хотела (...), однако в 2022 году будут повышаться все пенсии по старости", - сказала М. Навицкене журналистам в Сейме.

Пенсии повышаются ежегодно - в среднем на столько, на сколько растут экономика и фонд заработной платы населения.

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Фонд социального страхования Sodra в марте сообщил, что в этом году пенсии повысились в среднем на 9,58%.

В январе этого года в Литве было более миллиона получателей пенсий, в их числе - 614 пенсионеров по старости.

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