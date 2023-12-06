Министр: в 2024 году в Литве откроется мишленовский ресторан и поможет туризму

"Открытие ресторана Мишлен в Литве поможет туризму восстановиться. Мы сейчас очень активно над этим работаем", - сообщила журналистам в среду А. Армонайте.

По ее словам, к октябрю 2023 года в учреждениях размещения Литвы останавливалось 1,15 млн иностранных туристов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество иностранных туристов выросло на 18%.

Президент Литовской ассоциации ресторанов и гостиниц (ЛАРГ) Эвалда Шишкаускене ранее сказала порталу LRT, что Литва уже заключила договор с Мишлен. По ее словам, неизвестно, во сколько обойдется Литве визит гидов Мишлен, но это может составить около 500 тыс. евро.

Представитель Национального агентства по развитию туризма Keliauk Lietuvoje (Путешествуй по Литве) Довиле Селюке официально договор не подтвердила.

"Процессы начались, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что договор подписан", - сказала она.