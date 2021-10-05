Министерство инициировало проект по выполнению всех необходимых для этого процедур к началу 2023 года. Министр обсудил это в Вашингтоне с Департаментом транспорта США, Федеральной администрацией авиационной и транспортной безопасности.

"Мы уже начали необходимые процедуры в Литве и вскоре готовимся подать заявку в ответственные ведомства США для проведения аудита литовского авиационного сектора до начала 2023 года, что позволит зарегистрированным в Литве самолетам совершать полеты в Соединенные Штаты", – отметил М. Скуодис в сообщении.

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По словам министра, Литва стремится стать первой среди стран Балтии, успешно прошедшей аудит Федеральной администрации гражданской авиации и прочие процедуры учреждений США, и подготовиться к тому, чтобы разрешить зарегистрированным внутри страны авиакомпаниям летать в США не только из Литвы, но и из других стран.

В рамках подготовки к предстоящему аудиту Литовскому агентству транспортной компетенции было поручено подготовить необходимые процедуры, правила, правовые акты, нанять и обучить персонал, а также подать заявку на аудит. Транспортный департамент США должен будет провести экономическую оценку, а Администрация транспортной безопасности США проведет оценку безопасности.

Ожидается, что после реализации проекта через несколько лет хотя бы несколько литовских авиаперевозчиков смогут начать организовывать полеты из Литвы в США.