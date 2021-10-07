На встрече с министром представители SpaceX отметили, что деятельность в Литве планируют начать как можно скорее, в данный момент идут активные работы по подготовке, сообщило министерство.
"Прокладывать по всей стране наземные сети интернет-связи, чтобы интернет доходил даже до самых удаленных уголков, было слишком дорого, поэтому эта технология является прекрасной альтернативой", – завил министр на встрече.
Планируется, что в ближайшее четыре года над Литвой одновременно будут находиться 20 спутников Starlink, которые будут обеспечивать интернет-связь со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду. По словам представителей компании, Литва будет самой удаленной на восток страной, где SpaceX будет предоставлять свои услуги.
В начале июня SpaceX учредила в Литве компанию Starlink Lithuania. Starlink является проектом искусственных спутников земли SpaceX.
Как говорится в сообщении, развитие спутниковой связи в Литве позволит не только добиться, но и значительно ранее реализовать цель 2025 года, согласно которой для всех жителей страны будет предоставлена возможность пользоваться интернетом на скорости минимум 100 мегабит в секунду.
По данным 2019 года, охват доступа к интернету (30 мегабайт в секунду и более) в Литве составляет 69% домашних хозяйств (средний показатель по ЕС – 86%).
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