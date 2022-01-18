Правительство на прошлой неделе указало Литовским железным дорогам (ЛЖД) с 1 февраля расторгнуть договор с подпавшим под санкции США белорусским производителем удобрений "Беларуськалий". Однако это не сделает невозможным транспортировку удобрений другими перевозчиками или экспедиторами. Поэтому правительство до конца января надеется выработать поправки к Закону о международных и экономических санкциях, которые должен будет принять Сейм.

Министр транспорта сказал BNS, что другие литовские предприятия после 1 февраля, скорее всего, не смогут возить белорусские удобрения из-за требований национальной безопасности, однако он утверждал, что не может гарантировать, что этого не смогут делать зарегистрированные в других государствах ЕС экспедиторы на основании краткосрочных заказов.

"Любое предприятие, которое действует в Литве, должно соответствовать интересам национальной безопасности, и здесь у нас есть закон о важных для национальной безопасности объектах, поэтому все сделки с использованием стратегической инфраструктуры (железнодорожных рельсов - BNS) находятся под наблюдением и будут проверяться", - сказал Скуодис во вторник BNS.

"Дать стопроцентную гарантию (что транзит удобрений после 1 февраля не будет осуществляться - BNS) в силу многих причин я никак не могу", - добавил он.

Скуодис отказался комментировать находящиеся в стадии подготовки поправки к Закону о международных и экономических санкциях, потому что это находится в ведении МИД, однако подчеркнул, что какие бы то ни было шаги могут предприниматься только в том случае, если будут одобрены Еврокомиссией.

"Если ставить целью, чтобы транзит удобрений через Литву не осуществлялся, главным предохранителем были бы санкции на уровне ЕС, над которыми, насколько мне известно, МИД сейчас интенсивно работает", - сказал Скуодис.

Министр транспорта на минувшей неделе сказал, что в Литве сейчас около 10 предприятий, обладающих лицензией на ж/д грузовые перевозки, два из них могли перенять перевозки удобрений "Беларуськалия", когда это перестанут делать Литовские железные дороги.

Представители перевозчиков говорят, что у них нет никаких возможностей перевозить удобрения от белорусской границы до Клайпеды, между тем экспедиторы сказали порталу 15min.lt, что при нынешнем регулировании компании ЛЖД было бы затруднительно отказаться перевозить заказанные ее клиентами грузы, включая белорусские удобрения.

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжается до сих пор, несмотря на вступившие 8 декабря в силу санкции США для этого предприятия. Перед вступлением санкций в силу белорусская компания сделала предоплату Литовским железным дорогам на несколько месяцев вперед.

ЛЖД подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он должен был действовать до конца 2023 года. По этому договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений в год.