"В Литве нет практики реализации такого рода санкций, особенно в отношении договоров такого масштаба, с такими последствиями. Я имею в виду возможные судебные процессы, их масштаб, и поэтому мы не можем позволить себе принимать быстрые, безрассудные и импульсивные решения на данном этапе. Но есть факт, что они (иски - BNS) будут", - заявил в четверг радиостанции LRT Скуодис.

По словам министра, после того, как юристы изучили договор с "Беларуськалием" и предусмотренные в нем обязательства, стало ясно, что ответственность за его расторжение и возможные финансовые последствия лежит на правлении литовской железнодорожной компании, находящейся в госуправлении.

"Министр не может обязать ЛЖД расторгнуть договор. Могу сказать, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски", – сказал Скуодис.

Глава ЛЖД Мантас Бартушка заявил в четверг, что литовской компании, возможно, придется заплатить сотни миллионов евро штрафов после расторжения соглашения с "Беларуськалием".

"Нарушение соглашения грозит значительными потерями (...) Они могут достигнуть сотен миллионов евро", - заявил Бартушка, выступая перед членами Либеральной фракции Сейма в четверг.

Он подчеркнул, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только в случае принятия такого решения государственными органами.

"Нам нужно правовое решение от государственных органов, чтобы мы могли приостановить действие соглашения с "Беларуськалием". Этот вопрос - в руках государства", – сказал он.

Бартушка подтвердил, что санкции США в отношении "Беларуськалия" не являются законным основанием для прекращения или иной остановки операций литовскими железными дорогами.

Скуодис заявил в четверг, что государство может предпринять шаги для минимизации финансовых последствий. Кроме того, по его словам, в четверг его запрос об оценке соглашения между ЛЖД и "Беларуськалием" будет рассмотрен правительственной комиссией по проверке сделок стратегических компаний.

По его словам, если комиссия решит, что соглашение представляет угрозу национальной безопасности страны, оно будет расторгнуто.