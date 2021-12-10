Он сообщил, что попросил правление ЛЖД дать оценку действиям руководителя предприятия Мантаса Бартушки, и, кроме того, говорит, что с трудом представляет себе, как может продолжать работу руководство Клайпедского порта.

"Теперь я уже сам не уверен, насколько Литовские железные дороги, сначала утверждавшие, что они не могут прекратить перевозку удобрений, заранее прилагали усилия к тому, чтобы найти пути, как провести в жизнь санкции. Поэтому ответственно заявляю, что правление предприятия должно срочно дать оценку всем связанным действиям руководства железных дорог. Это я только что сказал и на встрече Бартушке", - написал министр в фейсбуке.

"Также я с трудом представляю себе, что в этом контексте может продолжать работу руководство Клайпедского порта, через который отгружаются белорусские удобрения. Я дам оценку ситуации и в своей команде, и в министерстве", - добавил он.

Он заявил это после того, как в четверг в СМИ появилась информация о том, что ЛЖД сознательно искала пути, как обойти санкции США и продолжать сотрудничество с "Беларуськалием".

"Позиция правительства Литвы в случае Беларуси четкая и единая. Естественно, что находящиеся в управлении государства предприятия тоже должны придерживаться такой же ценностной позиции", - отметил министр.

Министр также сказал, что еще в пятницу он представит в правительстве проекты закона и правительственного постановления о проведении санкций в жизнь на национальном уровне.

"Я надеюсь, что вместе с ответственным за политику санкций Министерством иностранных дел мы быстро примем оптимальное решение и перевозка грузов через Литву прекратится. Сегодня мы встречаемся и с Габриэлюсом Ландсбергисом (министром иностранных дел - ред.)", - сказал Скуодис.

Член правления ЛЖД Ромас Швядас сказал сказал BNS, что комментарии правления по этому вопросу должен предоставить его председатель Кястутис Шлюжас. Связаться с ним BNS пока не удалось.

Глав группы ЛЖД Бартушка в четверг сказал, что не рассматривает возможность своей отставки.

Центр журналистских расследований Siena в четверг объявил, что крупные банки отказались обслуживать платежи "Беларуськалия" после 8 декабря, и компания ЛЖД обратилась как минимум в несколько действующих в Литве финтех-предприятий, однако получила отрицательные ответы.

На вопрос, обращался ли финансовый директор компании к финтех-предприятиям по поводу того, как обойти санкции, Бартушка ответил, что выясняли не как обойти санкции, а смогут ли банки осуществлять операции после 8 декабря.

"Мы говорили о том, не как обойти, а выясняли ситуацию, смогут ли банки и в дальнейшем осуществлять операции после 8 декабря", - сказал в четверг LRT руководитель железнодорожной компании.

После вступления в силу в среду санкций США для "Беларуськалия" их транзит через Литву не остановился. Поскольку "Беларуськалий" еще в ноябре провел авансовый платеж ЛЖД за услуги, этих средств может хватить для перевозок в декабре, январе и феврале.