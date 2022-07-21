"Что особенно радует, так как это то, что в правительстве мы поставили перед собой амбициозную цель и амбициозную дату, в 2024 г. у нас должны быть железнодорожные рельсы, включая мост, соединяющие Каунас и Паневежис, а до конца 2026 г. – железнодорожными рельсами мы должны соединиться с Латвией. Совершенно новыми железнодорожными рельсами", - в четверг на церемонии запуска строительства моста сказал М. Скуодис.

Министр выразил удовлетворение поддержкой Еврокомиссии строительства Литвой европейской железнодорожной колеи и заверил, что проект Rail Baltica позволит железнодорожным сетям дистанцироваться от восточной колеи и перейти к европейской.

"С февраля проект Rail Baltica для меня не только экономический, это геополитический проект, который позволит нашей железнодорожной сети полностью интегрироваться в Западную Европу. Какая от этого польза – мы видим уже сейчас, когда у нес есть колея Rail Baltica до Каунасского интермодального терминала", - сказал министр.

Он также пояснил, что у Литвы уже есть возможности перевозить грузы до северной Италии, чего у страны еще не было. Также, по его словам, этот год особенный, поскольку ранее не было возможности перевозить грузы из Украины в обход Беларуси.

"Мы никогда не получали грузы из Украины в обход Беларуси, и это не только помощь украинским предпринимателям в экспорте продукции, но также и помощь Украине в импорте топлива из Литвы, которое исключительно необходимо для экономики", - пояснил министр.

ЭЛЬТА напоминает, что в Ионавском районе проходит мероприятие по случаю запуска строительства железнодорожного моста через реку Нерис. В мероприятии участие принимают глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Вашчега, министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис, гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис, исполнительный директор компании RB Rail Агнис Дриксна, представители итальянской компании Rizzani de Eccher.