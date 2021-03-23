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Правительство Литвы ведет переговоры с Еврокомиссией (ЕК) о финансовой помощи в размере 28 илн евро для строительства нового пассажирского терминала в Вильнюсском аэропорту и реконструкции взлетно-посадочной полосы в Палангском аэропорту, говорит министр транспорта Марюс Скуодис.
Vilniaus oro uosto terminalo vizualizacija
Vilniaus oro uosto terminalo vizualizacija

Он выразил сожаление, что из-за нехватки средств компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") пришлось расторгнуть договор о строительстве нового терминала в Вильнюсском аэропорту стоимостью 25 млн евро (без НДС) с компанией Mitnija.

По словам М. Скуодиса, проекты и Вильнюсского, и Палангского аэропортов находятся в числе ближайших приоритетов.

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"Мы сожалеем в связи с такой ситуацией, когда в Вильнюсском аэропорту пришлось расторгнуть договором с подрядчиком. (...) Мы не сомневаемся, что финансирование строительства терминала в Вильнюсском аэропорту будет обеспечено", - сказал министр в комментарии для BNS.

Договор с Mitnija был расторгнут из-за того, что своевременно не было получено финансирование.

В конце января сообщалось, что взлетно-посадочную полосу в Палангском аэропорту за 16,5 млн евро реконструирует латвийская компания A.C.B.

По словам пресс-атташе Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, уже ведутся подготовительные работы, а строительство должно начаться осенью. Частично оно будет финансироваться на средства Северного инвестиционного банка, на оставшуюся часть придется просить финансирования у правительства.

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