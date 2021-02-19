Министр транспорта: решение Минска возить нефтепродукты через порты России – невыгодное

"Приходится сожалеть, что действия Беларуси в данном случае подкреплены не экономическими, а политическими аргументами", - сказал Марюс Скуодис в комментарии для агентства BNS.

Скуодис признает, что такой шаг Минска скажется на Клайпедском порту и на Литовских железных дорогах.

"Наше главное стремление - диверсифицировать поток грузов, минимизируя влияние рыночных колебаний на погрузки порта и перевозки по железной дороге, а также снижая риски зависимости от решений одной страны. Поэтому расширяется список стран, которые перевозят грузы по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт. Также идет поиск новых отправителей грузов", - пояснил министр транспорта.

Напомним, министры транспорта России и Беларуси в пятницу 19 февраля подписали соглашение, согласно которому в течение трех лет через российские порты будет отгружено 9,8 млн тонн продуктов. Сообщается, что с марта до конца года будет отгружено как минимум 2 млн. тонн.

Компания Klaipedos nafta до нынешнего года грузила продукты белорусского экспортера нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" (БНК). Теперь Klaipedos nafta сообщила агентству BNS, что в этом году уже не надеется получить грузы БНК.

"Белорусских грузов на февраль или более поздние периоды времени через терминалы Klaipedos nafta не номинировано. Как полагает руководство предприятия, это показывает, что грузы из Беларуси через его терминалы в этом году отправляться не будут - из таких предпосылок компания и исходит", - говорится в присланном агентству BNS комментарии.

В начале января также сообщалось, что "Белорусская нефтяная компания" решила не продлевать долгосрочный договор с компанией LTG Cargo Литовских железных дорог, которая перевозит ее продукты в Клайпедский порт.

Нетфепродукты, которые БНК экспортировала через Клайпеду в последние годы, составляли 3,1% совокупных погрузок порта и 2,4% совокупных перевозок по железной дороге.