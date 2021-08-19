"Безопасность и репутация авиационного сектора - общая ответственность всех стран, поэтому необходимы срочные международные меры по преграждению контрабанды людьми", - заявил М. Скуодис.
Проблему он в среду в телефонном разговоре обсудил с председателем совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.
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