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Призывы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к ужесточению условий автомобильной парковки могут быть претворены в жизнь только после создания альтернативной инфраструктуры общественного транспорта, велосипедного движения, заявил министр транспорта Марюс Скуодис.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

В интервью радиостанции государственного канала LRT министр заявил, что согласен с большей частью замечаний ОЭСР, особенно в отношении общественного транспорта, развития велосипедных и пешеходных дорожек для создания альтернативы автомобильному сообщению.

Однако он отметил, что рекомендации его несколько смущают. В них упоминается возможность при строительстве многоэтажных домов не планировать обязательных мест для парковки автомобилей, увеличивать стоимость парковки, отказаться в городах от бесплатных мест для парковки.

"Я даже не сомневаюсь, что такие меры будут поощрять людей отказываться от автомобилей. Но пока у нас нет налаженной системы общественного транспорта, пока нет велосипедных и пешеходных дорожек, альтернатив, я лично не решусь предпринимать такие меры", - добавил он.

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