Министр транспорта оценил предложение о либерализации техосмотра: мы рассмотрим это серьезно

По словам министра, после принятия предложения важно оценить, каким способом и по каким критериям будут контролировать автосервисы, предоставляющие систему техосмотра.
"Нынешняя система обладает достоинствами и недостатками. Мы анализируем, что в данной ситуации можно сделать. (...) Могу сказать, что мы в министерстве оцениваем этот вопрос: мы отнесемся к этому серьезно, думаю, еще будут дискуссии. (...) Сейчас система действует в любом случае. Насколько ее можно усовершенствовать – это другой вопрос, надеюсь, мы на него ответим", – сказал Скуодис.
Напомним, что неделю назад франция Движения либералов обратилась к правительству и в Министерство транспорта с просьбой изменить модель рынка техосмотра, сделав так, чтобы 1,5 млн. водителей Литвы могли получать все услуги по принципу "одного окна" – возможно, в квалифицированных автосервисах. По словам либералов, правительство не должно ограничивать число компаний, предоставляющих услуги техосмотра и отказаться от критерия распределения компаний на территории страны.
"Наша цель – уменьшить очереди на прохождение техосмотра для всех 1,5 млн. водителей Литвы и создать удобный выбор", – сказал в четверг депутат Андрюс Багдонас.