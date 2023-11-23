Министр транспорта оценил предложение о либерализации техосмотра: мы рассмотрим это серьезно

"Нынешняя система обладает достоинствами и недостатками. Мы анализируем, что в данной ситуации можно сделать. (...) Могу сказать, что мы в министерстве оцениваем этот вопрос: мы отнесемся к этому серьезно, думаю, еще будут дискуссии. (...) Сейчас система действует в любом случае. Насколько ее можно усовершенствовать – это другой вопрос, надеюсь, мы на него ответим", – сказал Скуодис.