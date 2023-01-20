aA
Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис в среду в рамках рабочего визита в Польшу, обсудил с координатором Rail Baltica в Европейской комиссии Катрин Траутманн ход и реализацию этого проекта железной дороги европейской колеи в Литве, сообщается в пресс-релизе Министерства коммуникаций и транспорта.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© ELTA / Marius Morkevičius

На встрече министр отметил, что транспортный коридор Север-Юг, соединяющий три моря – Балтийское, Черное и Эгейское, как никогда важен в сегодняшнем геополитическом контексте. В целях развития новых транспортных коридоров, логистических направлений, а также стратегических связей с Украиной изыскиваются пути соединения Украины и морских портов стран Балтии как автомобильным, так и железнодорожным транспортом европейского стандарта.

Статьи по теме:
Министр транспорта надеется, что к концу года поезд из Вильнюса в Варшаву будет идти 8 часов
LTG Infra готовится к проектированию участка Rail Baltica от Вильнюса до Каунаса

"Rail Baltica, которая соединит страны Балтии и Польшу, позволит значительно усилить интеграцию транспортно-логистического сектора нашей страны в европейскую железнодорожную сеть. Чтобы этот проект международного значения был реализован как можно скорее, вместе с его исполнителями и совместным предприятием стран Балтии мы стремимся ускорить работу и создать условия для открытия первой линии в Литве, не дожидаясь реализации всего проекта", - сказал министр связи М. Скуодис.

По словам министра, Литва, Польша и Украина в ближайшее время планируют подготовить перечень проектов, направленных на увеличение пропускной способности транспортного коридора между портами Балтийского моря и Украиной.

"Все проекты двойного назначения – военного и гражданского – сообщения сухопутными и водными путями, воздухом и по железной дороге. Они тесно согласовываются как на национальном и региональном уровне, так и с Еврокомиссией", - подчеркнул М. Скуодис.

На прошлой неделе ускорение проекта Rail Baltica в Литве министр обсудил с разработчиками проекта – руководством АО Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги), АО LTG Infra, правлением совместной компании стран Балтии RB Rail AS и представителями Совета наблюдателей.

Этот вопрос также будет одним из самых важных во время встречи министра М. Скуодиса с министрами транспорта Эстонии и Латвии в начале следующей недели в Таллинне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители, живущие в этом месте, должны знать: если завод будет расширяться, место станет небезопасным

После российского вторжения в Украину единственный в...

Решение по танкам Leopard пока не принято

Решение по поставкам Украине основного танка Leopard пока...

Эфир Delfi: музыкальные итоги с певицей Монеточкой

В эту пятницу сразу после выпуска новостей — интервью с...

Tomas Vytautas Raskevičius, Artūras Zuokas, Mykolas Majauskas, Valdas Benkunskas. Apsnigti Vilniaus senamiesčio šaligatviai

Какие идеи насчет движения в Вильнюсе предлагают основные кандидаты на пост мэра столицы

Заторы, проблемы с парковкой, старый, загрязняющий...

Вильнюсский старый театр отказывается от спектаклей авторов, поддерживающих Россию

Вильнюсский старый театр (бывший Русский драмтеатр...