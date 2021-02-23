По его словам, Литва выступает за положения правового акта, которые улучшают условия работы, однако против обязательства возвращения грузовиков каждые восемь недель в страну регистрации.

"Некоторые положения Пакета мобильности, особенно связанные с защитой прав водителей, с большими социальными гарантиями и лучшим местом работы, мы поддерживаем", – сказал во вторник в интервью радиостанции LRT М. Скуодис.

"Это в Пакете мобильности никто не ставит под вопрос. Но есть положения, которые действительно противоречат общему рынку, идут вразрез с "Зеленым курсом", их следует корректировать. Иными словами, не весь правовой акт плохой, но некоторые положения следовало бы изменить", – подчеркнул министр.

М. Скуодис утверждает, что изменить положение о возврате тягачей будет непросто, однако он подчеркивает, что следует либо остановить срок их вступления в силу, либо отменить вообще.

В пятницу Еврокомиссия объявила свои выводы о том, что обязательный возврат грузовиков на 4,6% повысит выбросы углекислого газа, одновременно с ограничением каботажа это может негативно повлиять на государства, находящиеся на окраине ЕС, поскольку повысит затраты на перевозку грузов.