"Существенным критерием является то, как мы можем создать финансовые стимулы, чтобы государство вместе с частными перевозчиками могло обеспечить 10-15 прямых рейсов в те транспортные узлы и туристические места, которые важны для экономики Литвы, разделив риск и прибыль", – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

Победитель конкурса, объявленного оператором литовских аэропортов – компанией Lietuvos oro uostai - на этой неделе должен изучить различные альтернативы моделей продвижения полетов.

Предложенная экспертами модель не менее чем в течение 10 лет должна обеспечить коммуникацию как минимум по 10 стратегическим направлениям, включая Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Мюнхен, Рим и другие города.

По словам М. Скуодиса, после выполнения "домашнего задания", а именно после получения от властей США признания того, что зарегистрированные в Литве самолеты могут летать в воздушном пространстве США, можно обсуждать и трансатлантические полеты.

"Вильнюс прекрасно подходит для трансатлантических перелетов. Я очень надеюсь, что эта модель поощрения полетов позволит нам иметь парочку рейсов в США. Это важно не только для экономики. Такие цели необходимо ставить и искать решения", - сказал М. Скуодис.

К 2023 году Литва надеется создать возможность для самолетов зарегистрированных в стране авиакомпаний летать в США и из любой страны мира. Министерство транспорта готовится подать в власти США заявку на аудит литовского авиационного сектора не позднее начала 2023 года.

В настоящее время из Литвы в США могут летать только компании, чьи самолеты зарегистрированы в других странах.