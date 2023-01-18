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Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис надеется, что с декабря этого года поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву сократится до 8 часов (сейчас - 9).
Министр транспорта надеется, что к концу года поезд из Вильнюса в Варшаву будет идти 8 часов
© ELTA / Marius Morkevičius

"Я надеюсь с появлением нового расписания, т.е. примерно с декабря. План такой - постараться сократить маршрут до 8 часов,а в будущем, естественно, с помощью Rail Baltica, дорога сократится в два раза, до 4 часов", – сказал во вторник на железнодорожном вокзале в Вильнюсе Скуодис.

"Эти действия предпринимаются, это есть в контексте наших соглашений с министром Польши, все поэтапно, на разных стадиях, стартуем с того, что у нас есть и что мы можем сделать здесь и сейчас. А потом уже совершенствуем всю систему", – прибавил он.

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Министр сам отправился с визитом в Варшаву на поезде. Он сказал, что выбрал такую поездку, чтобы выяснить и почувствовать плюсы и минусы такой поездки. Он сказал, что 9 часов - кажется много, но благодаря интернету и связи в такой поездке можно сделать много работы.

"С одной стороны, 9 ч. это много. Но ведь это то же самое, что сидеть и работать с документами. Когда в наше время везде есть связь, я попробую, надеюсь, можно будет работать. Мы бронировали места несколько недель назад. Испробуем и удобства другого поезда, может, удастся получить купе. Все испробуем", – сказал политик.

"Смотрим вперед, в перспективу и, конечно, я надеюсь, что в новом расписании, с декабря, поезда станет короче. Железная дорога делает закупки, покупает новый локомотив, тогда пересадка для тех, кто едет из Вильнюса, будет только в Каунасе. А если едем из Каунаса, то сможем ехать в Варшаву без пересадки", – прибавил он.

Во вторник министр Скуодис отправился в Варшаву для участия в международной конференции, посвященной важности железнодорожного сектора для безопасности Европы.

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