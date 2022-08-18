Министр транспорта Литвы: за калининградский транзит Россия может рассчитываться и через иностранныe банки

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что это (банк Siauliu bankas – BNS) единственный банк (через который можно рассчитаться за транзит – BNS), но что очень важно - Литва работает на едином рынке, где очень много финансовых ведомств и ни одно не желает принимать риск из-за того или иного перевода, но всегда есть другие финансовые компании в других странах, которые могут это сделать. Я не вижу из-за этого больших проблем", - в среду сообщил BNS Скуодис.

Финансовые ведомства Литвы вели поиск гарантий для банков, что расчеты по транзиту не будут означать нарушения международных санкций.

Банк Siauliu bankas ранее сообщил, что с сентября не будет проводить никаких операций с Россией и исключения будут только в случаях гуманитарных переводов или для обеспечения государственных функций.

Глава банка Витаутас Синюс ранее заявлял, что при принятии решения об оплате транзита вопрос о его значимости для государства не является единственным - будут оцениваться и другие, связанные с различными рисками, аспекты.

В среду М. Скуодис заявил BNS, что еще в июле министерство направило письмо в компанию "Литовские железные дороги" с мнением, что расчеты за транзит возможны. Этим письмом компания поделилась с банками.

"Министерство ценит и приветствует твердую моральную позицию действующих в Литве коммерческих банков и проводимую ими тщательную проверку транзакций, связанных с субъектами недружественных стран. Вместе с тем мы надеемся, что (...) банки оценят и другие вышеуказанные обстоятельства и создадут возможность для обслуживания платежей, выполняемых по указанным договорам между "Литовскими железными дорогами" и железными дорогами России и Беларуси, а также экспедиторами этих стран, к которым не применяются ограничительные меры", - говорилось в письме, с которым ознакомилось и BNS.

М. Скуодис заявил, что министерство согласовало платежи со Службой расследования финансовых преступлений (СРФП), которая отвечает за то, чтобы лица и предприятия, находящиеся под санкциями, не были выгодоприобретателями, однако и банки самостоятельно консультировались с СРФП практически из-за каждого груза.

Ранее СРФП сообщала, что работающим в Литве банкам могут делаться исключения, и им разрешено будет обслуживать платежи, связанные с транзитом. Однако заявила, что будет оценивать каждый случай.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) отмечала, что санкции ЕС в отношении России и Беларуси не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, а ведомства Литвы должны проверять банки.

Министр транспорта сообщил, что уже достигнуты лимиты на 5% провозимых через Литву санкционных товаров. Лимиты распространяются на конкретные коды товаров.

"Литовские железные дороги" ранее также подтвердили, что Россия уже использовала лимиты транзита на некоторые товары.

В этом году лимиты рассчитываются по средним показателям перевозки транзитом товаров за 2019-2021 годы, как и указано в документах Еврокомиссии.

В 2021 году объемы калининградского транзита составили 5,6 млн тонн, сообщила компания ЛЖД.

22 июля ЛЖД возобновила транзит находящихся под санкциями товаров между Россией и Калининградом, реагируя на уточненные рекомендации Еврокомиссии.