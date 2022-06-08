Марюс Скуодис отметил, что для получения европейского финансирования дорога должна стать частью трансевропейской сети (TEN-T), а это может произойти в следующем году.
"В следующем году, вероятно, возможно, чтобы дорога была включена в сеть, и тогда мы обратимся за дополнительным финансированием. Я полагаю, что речь идет приблизительно о 2025-2026 годах", - заявил BNS министр.
Сколько средств потребуется на реконструкцию, М. Скуодис сказать не смог.
По заявлению министра, реконструкция охватит участок дороги от Лаздияй через Алитус до Валкининкай, оттуда - до Вильнюса. Эта дорога станет альтернативой автомагистрали Via Baltica как для военного, так и для гражданского транспорта.
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