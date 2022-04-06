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Литва не может в одностороннем порядке остановить российский транзит в Калининградскую область, говорит министр транспорта и коммуникаций.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Что касается односторонних решений по калининградскому транзиту - такое теоретически, наверное, не очень возможно, потому что это соглашение Европейского союза и России", - сказал Марюс Скуодис журналистам в среду.

По его словам, сейчас в Сообществе идут дискуссии об эмбарго в отношении российского и белорусского грузового транспорта в ЕС, но для Калининградской области все равно будет сделано исключение.

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"Сейчас идут дискуссии о запрете на въезд российским и белорусским грузовикам на территорию ЕС и делается исключение для Калининграда, например, по лекарствам и не только", - сказал министр транспорта.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник в интервью LRT также сказала, что Литва не может в одностороннем порядке прекратить транзит в Калининградскую область, однако, по ее словам, "нельзя сказать, что консультации на эту тему не ведутся".

Через Литву в Калининградскую область проезжает в среднем 100 российских транзитных поездов в месяц.

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